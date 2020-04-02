新冠肺炎疫情在全球持續升溫，近日指揮中心也不斷宣導，人與人之間最好要保持一定距離來防止病毒的傳播。而長庚大學資訊工程系研究團隊針對這次疫情設計了一套傳播模組，結果顯示通勤移動和疾病的傳播成正相關，透過這套模組預測大台北地區病毒擴散風險較高的前5行政區。

根據《東森新聞》報導，長庚大學資訊工程系的團隊設計出一套流行病學傳播模組，針對台灣300多個鄉鎮進行模擬，並且對照了曾在台灣流行的H1N1新型資料後發現，「通勤移動」和「疾病傳播」成正相關，吻合率還高達80%，研究再對照腸病毒跟SARS後也是一樣的結果。這當中，北北基48個行政區裡的台北大安、新北板橋、中和、三重、新莊等5地的感染風險值最高。

長庚大學資訊工程學系教授黃崇源提到，目前新冠肺炎的傳播模式與流感較接近，未來的傳播會隨日間的通勤，再傳染到公司行號。他也建議，政府應該要全部按照流行病風險值的方式，來討論、設定並超前部署。

(中時電子報)