氣象局報天氣，周五(3日)仍有一波波華南雲雨區東移，天氣不穩定，北部、東北部地區及中南部山區有陣雨甚至雷雨，其他地區降雨較零星，建議大家出門還是要攜帶雨具。「天氣風險 WeatherRisk」提醒這樣的濕涼天氣將持續快一整個禮拜，4/5(日)又有新一波華南雲雨帶移入，北部、中部、東半部又將轉為有雨的天氣，持續到下周三。

周五溫度方面，隨著東北季風減弱，各地白天氣溫稍回升，北部及宜花高溫約23至25度，中南部可達27至30度，各地清晨低溫約17至20度，早晚仍較涼，中南部日夜溫差較大，也要留意氣溫的變化適時增減衣物。

周六(4日)東北季風增強，北部及東北部天氣稍轉涼；華南雲雨區東移，北部及東半部有短暫陣雨，中南部山區也有局部短暫陣雨，中南部平地為多雲到晴。

下周日至下周二(5日至7日)東北季風影響，北部及東北部一整天較涼，其他地區早晚也有涼意；華南雲雨區一波波東移，水氣增加，中部以北及東北部地區有短暫陣雨甚至雷雨，並有局部較大雨勢發生的機率。

下周二、三(7、8日)東北風又增強，氣溫下降，北台灣濕涼；北部、東半部有雨。

臉書粉專「天氣風險 WeatherRisk」提醒未來3天連假天氣：

→4/3(五) 華南雲雨帶北抬，剩下北部、宜蘭持續有雨。

→4/4(六) 上半天華南雲雨帶持續影響，下半天為降雨空檔，僅東半部偶有短暫陣雨。

→4/5(日) 中午過後降雨空檔結束，新一波華南雲雨帶移入，北部、中部、東半部又將轉為有雨的天氣，持續到下周二。

整體來說，連假期間水氣偏多、也持續有東北季風吹拂，沒下雨的地方白天稍熱、夜晚舒適，有下雨的地方全天偏涼，北部、東半部的朋友都要記得攜帶雨具。

(中時電子報)