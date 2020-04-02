周杰倫揪好友杜國璋、陳冠霖、蔡威澤一同主持《周遊記》，3月21日節目在Netflix與浙江衛視、芒果TV上架首播，首集嘉賓分別找來蕭敬騰和林俊傑，雖然有部分網友批評節目內容略顯單調，像是周杰倫的生活VLOG，但在周杰倫與超強嘉賓的加持下，播出後也立即創下高收視，拿下大陸綜藝節目同時段第8名的好成績。

周杰倫希望Netflix拿出誠意。（圖／翻攝自周杰倫IG）

就在《周遊記》節目播出的同時，相較於周杰倫在自己的IG發了不下10篇貼文猛力宣傳，對於台灣播出方netflix僅在3月10日於IG佛系宣傳一次，周杰倫也罕見在IG發出限時動態表示：「這是韓國netflix嗎？Promote J-Style Trip不用改名喔！」應該是看到自己的心血結晶，被鋪天蓋地的韓劇宣傳淹沒，感到很不是滋味。

周杰倫（中）揪好友杜國璋、陳冠霖、蔡威澤一同主持實境旅遊節目《周遊記》。（圖／Netflix提供）

事後Netflix在限時動態宣傳《周遊記》，也以互動式宣傳詢問觀眾正在追什麼劇，並點名周杰倫以及他的好友們一起互動，沒想到周杰倫不領情，回文表示「平時都看你在推韓劇，現在突然點名，大家覺得我該回應嗎？」並開放粉絲投票「要不要回應」。

接著周杰倫又抗議Netflix沒點名和他一起參加《周遊記》的魔術師們，「你怎麼沒點呢，他們會傷心喔。」話鋒一轉，他表示韓劇的確好看，「只是J-Style Trip在你們台播出，至少讓我看到你們官網的誠意，而不是弄得好像韓國Netflix。」

爆氣的限時動態被截圖公布，不少網友見狀也立即為周杰倫緩頰，表示既然是台灣的官方IG，理應是要多多推廣與支持自家人的作品，而不要都是滿滿的韓劇宣傳，但也不忘勸周杰倫說：「只是脾氣還是要收一下啦！」

《周遊記》3月21日在浙江衛視首播，立即創下同時段第8名的高收視率。（圖／翻攝自酷云Eye Pro）

《周遊記》標榜無腳本、無人設、無規則，真實紀錄巨星私下風采，除了已播出的蕭敬騰、林俊傑外，還找來謝霆鋒、片寄涼太、山本耀司等大咖嘉賓；雖有部分網友毒舌直指節目根本就是「老男孩旅行團」、「這是我看過最尷尬的綜藝節目了」，但依然無損收視與討論熱度。

但據了解，因應新冠肺炎在全球疫情嚴峻，Netflix近期由北美總部發出禁止所有Netflix全球任何單位發出的相關活動，包括先前Netflix台灣所計畫華語原創影集《誰是被害者》的相關訪問也都取消，改以視訊或電訪完成。《周遊記》的播出時間，正好面臨在新冠肺炎病情擴增期，因此也沒有舉辦實體活動，但在平台上的推播、相關廣告呈現都是主打狀態。

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(中時電子報)