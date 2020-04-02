新冠肺炎肆虐全球，全球感染超過85萬人，4萬多人喪命。命理師林海陽預言，疫情今年不會結束，農曆11月會更可怕。

林海陽在YouTube《林海陽老師官方頻道》預言，下半年的農曆5月(6月21日到7月24日)企業大蕭條，農曆6月(7月21日到8月18日)可說慘，疫情又來一波，因有些還未檢查出來的人又趴趴走，疫情還是很嚴重。還有其他病毒，大家要特別注意。農曆10月(11月15日到12月14日) ，和農曆11月(12月15日到1月12日)，這兩個月疫情再次大爆發，這次爆發會更嚴重。今年共有4波疫情的考驗。

林海陽還預測，這個疫情今年不會結束，11月是戊子月、天機化忌月，這個月更可怕，缺糧、缺錢、缺工作，然後疫情又爆發，就算研發出一些藥物，也不一定救得了大家。因為這個病毒非常頑強，病毒會再變異。上一次黑死病全球大概死了幾千萬人，每一次人類瘟疫都是數百萬人不見，所以大家不要掉以輕心。

(中時電子報)