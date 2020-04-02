宅神朱學恒。（取自中評網）

基進黨立委3Q哥陳柏惟日前質詢國安局長邱國正，被邱反問一句，陳柏惟當場「蛤？」4月1日又貼臉書「打手槍打到住院，原因閉氣瞄準造成缺氧」，被網友大讚人才。宅神朱學恒也認為，「淡水蔡依林有繼承人了」！

基進黨立委3Q哥陳柏惟3月28日質詢國安局長邱國正，覺得大陸好打還是美國好打？邱國正反問一句「你覺得我好不好打？」3Q哥陳柏惟反應「蛤？」「我覺得你不好打..」陳柏惟解釋他得意思是想要跟誰當敵人對我們比較有利？邱國正回答指出，我們沒有條件把哪個設定成我們要打的目標。

另外，在4月1日時，3Q哥陳柏惟又在臉書貼一張躺在病床上的照片，並寫道「打手槍打到住院，原因閉氣瞄準造成缺氧。心得：還好很準」。

貼文一出，反應兩極，陳柏惟事後將文章刪除，並在臉書解釋，當日行程為了解我國輕兵器發展現況並實地射擊； 因近日北中高奔波、射擊後頭痛、暈眩、心悸、冒冷汗而就醫檢查，全程配合檢傷與醫療處置，於急診一般留觀區短暫檢查治療後即離院，甚感謝醫護協助。

不過仍被網友酸，「打靶可以打到缺氧，還真是個人才」、「扣板機前才停止呼吸，打靶憋氣是在減少精確瞄準時的晃動，但是能憋到缺氧，人才啊」、「憋氣造成缺氧XD」、「韓是被抹黑的，這人...」！

宅神朱學恒也在臉書說，「腫麼辦，淡水蔡依林有繼承人了」！

(中時電子報)