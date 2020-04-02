全球新冠肺炎疫情持續升溫，泰國政府2日發布聲明稿表示，泰國自3日起全國實施宵禁，時間自每日晚上10點起至次日凌晨4點止，以防止新冠肺炎病毒擴散，但醫療需求不在此限。

根據聲明稿顯示，宵禁也有除外情況，包括運送醫療物資、人員移動隔離、病患與醫療人員流動。泰國總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）在當地時間傍晚六點，在電視宣布這項消息。

根據泰國新冠肺炎疫情管理中心2日公布，泰國的新冠肺炎確診案例增加104例，總計達1,875例，死亡人數新增3例，增加至15人。

最新統計顯示，全球新冠肺炎確診案例至少超過93.5萬人，死亡人數已經突破4.6萬人。

泰國在3月26日進入緊急狀態，禁止外國旅客入境。為了防止疫情擴大，泰國亦實行在家工作和遠端上課等政策，泰國國家廣播電視通信管理委員會宣布，自4月10日起將提供民眾免費10GB的手機上網流量，讓民眾待在家中防疫。

鑑於泰國約半數確診案例出現在曼谷，自3月起，曼谷的購物中心、學校、娛樂場所、圖書館、博物館、遊樂場和運動場全部關閉。自4月2日起，所有政府和私人公園也得關閉防疫，直到月底，此為泰國最新防疫措施之一。

泰國精神衛生司司發言人Varoth Chotpitayasunondh表示：「民眾都得因為新冠肺炎改變生活習慣，嚴格的防疫措施自然會增加壓力，但這些是不得不實施的措施。我們必須在新規定下讓自己保持愉快。」

(工商 )