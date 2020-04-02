鑑於美國新冠肺炎疫情持續擴大，美國總統川普考慮讓部分國內航班停飛境內疫情重災區，以減緩疫情蔓延速度。新冠肺炎重創全球航空產業，根據消息人士透露，波音（Boeing）擬向員工提出優退計畫，紓解資金壓力。

川普1日在記者會中表示，他考慮對航空業祭出臨時禁飛令，但此舉也會打擊深受疫情衝擊的航空業。美國政府在抑制疫情擴散和維持航班繼續運作之間做權衡，川普也強調，政府考慮禁飛的是疫情熱點。

川普的言論反映美國航空業面臨兩難困境，航空公司正面對搭機旅客人數銳減，以及航班停飛難關。

由於美國主要機場的旅客數量驟降九成或更多，許多航空公司、公會與政府官員預測，航空公司進一步減班勢在難免。

據熟知內情人士表示，航空業主管、美國聯邦航空總署（FAA）官員，以及代表航空交通管制員工的工會領袖，近期曾商討緊急計畫，讓航空公司自願停飛數十個小型、目前業務清淡的機場。此舉將能節省成本，並降低新冠肺炎病毒傳播機會。

另一方面，消息人士指出，波音擬提出自願離職和提前退休計畫，讓符合資格又有意願的員工離職，波音將提供薪資和福利做為補償。波音最快在2日宣布這項計畫。

新冠肺炎疫情讓全球航空產業業務急凍，即使波音自1月暫停生產737 MAX客機，該公司至今並未宣布任何裁員計畫。

波音的主管表示，公司試圖避免走上裁員一途。該公司先前宣布凍結人事和加班，以保留現金度過景氣低潮。波音擁有16萬名員工，是美國最大出口商和大型製造商。

波音執行長凱豪恩（David Calhoun）日前受訪時表示，他希望為危機平息時做準備，「我必須保留員工，以便為經濟復甦做好準備。」

(工商 )