嘉義地檢署檢察日前相驗解剖一具傷害致死男性死者時，法醫師發現死者雙肺呈現瀰漫性實質化，屬快速惡化的肺炎，非常不尋常，懷疑死者可能罹患新冠肺炎，立即採取肺部檢體送驗，當天曾接觸死者的檢察官、法醫、書記官及司機等人事後休假自我健康管理，但內心都十分忐忑不安，所幸8天後，今2日晚上8點半報告出爐，檢體檢驗結果為「陰性」，大家才鬆了一口氣，虛驚一場。

嘉義地檢署主任檢察官蔡英俊說，邱姓死者3月21日與同村劉姓男子發生糾紛，兩人互嗆、互推，邱男被推倒地後，頭部撞到欄杆，隨即昏迷不醒，送醫救治4天不治，26日解剖欲釐清死因時，法醫驚見死者肺部瀰漫性實質化，進程遠超過死者住院天數，短短時間內出現進展快速惡化的肺炎，直覺就聯想到新冠肺炎。

蔡英俊說，法醫立刻採取死者肺部檢體送驗，並通報嘉義縣政府衛生局請求協助，同時將遺體先行凍存起來。而檢察長繆卓然得知該突發狀況，隨即啟動防疫預防措施，指示將檢體以最快速度，專人專車送往衛生福利部疾病管制署檢驗及疫苗研製中心裡的嚴重特殊傳染性肺炎檢驗實驗室，簡稱昆陽實驗室檢驗。

在檢驗結果出爐前，嘉義地檢已先請曾接觸死者的檢察官、法醫、書記官及司機等人，先行返家進行自我健康管理、辦公室及公務車輛全面消毒，以最高規格的態度，對抗未知的敵人，以防杜可能散播途徑。

蔡英俊透露，在等待結果出爐前，包括檢察官、法醫等人都相當緊張，幾乎天天詢問檢驗報告何時公布，幸好今天晚上8點半，嘉義地檢署分別向昆陽實驗室及嘉義縣衛生局了解死者檢體檢驗報告，得知結果為「陰性」，大家才放下心中的大石頭，慶幸只是一場虛驚。

(中時 )