美國各州面臨醫療物資緊缺，聯邦政府不只幫不上忙，還加入搶物資的混戰當中。美麻塞諸塞州乾脆自求多福主動對外採購，同時為解決緊迫的運輸問題，州長還情商該州代表性的美式橄欖球「新英格愛國者」(New England Patriots)派出私人專機，在中國大陸官方協助下，專程前往深圳載回120萬片N95口罩。

據《觀察者網》報導，美國聯邦政府處理醫療物資短缺問題飽受各州政府的批評，甚至還要與聯邦官員攀關係才買得到手。有些州自行對外尋求協助進行採購，麻塞諸塞州在決定在大陸採購170萬張N95口罩後，經過多方聯絡與協調，在大陸駐美使領館協助與陸企配合下，該州通過職業橄欖球隊「新英格蘭愛國者」的私人飛機，從深圳運回了首批120萬張口罩。

報導指出，這架漆有「Patriot」字樣的私人波音767噴射客機於周三清晨抵達深圳寶安機場，穿著防護服的工作人員將一箱箱物資運進艙內，3個小時後飛機再度起飛離境，於美東時間週四抵達麻州波士頓市的洛根國際機場。

這架私人飛機所有者是喬納森·克拉夫特（Jonathan Kraft），他是美國麻州職業橄欖球隊「新英格蘭愛國者」主席，這架飛機平時用於運送球隊隊員，機身漆有「6XChampion」字樣，意指球隊曾6次獲美國超級盃大賽冠軍。

據美媒《華爾街日報》報導，兩周前麻州州長貝克(Charlie Baker)擔憂醫療物資緊缺，計畫從大陸採購170萬張口罩。雖然訂購了口罩，但在當前的情況下，如何確保從大陸及時運回物資成為難題。加上大陸已於上月底限制各國航班每周每地每家公司只開放一班，州長只好找上「新英格蘭愛國者」隊老闆幫忙，專程為麻州運回大批醫用口罩。

報導說，麻州訂購了170萬隻N95口罩，加上後勤運輸與飛機的各種費用共約400萬美元，「新英格蘭愛國者」球隊老闆克拉夫特家族支付了其中200萬美元。麻州州長還表示，由於對約州疫情嚴重，州長科莫應對疫情的表現讓他很感動，經雙方溝通後，飛機上的30萬張口罩將贈給紐約州。

(中時電子報)