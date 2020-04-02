大陸證監會4月1日向券商下發通知，按照對新冠肺炎疫情疫情嚴重地區企業、疫情防控領域企業首發和再融資項目予以優先審核的工作部署；相關保薦機構要向企業所屬地區證監局提出優先審核申請，相關企業的保薦機構要為上述兩類企業出具專項核查報告。

分析人士指出，對IPO、再融資採取優先扶持的政策，將提升資本市場直接融資服務效率，有助進一步支持疫區和對疫情防控貢獻較高的企業復工復産，增強資本市場對實體經濟的支持力度。

根據通知具體內容來看，券商需彙整在審的首發及再融資項目中，是否存在疫情嚴重地區企業或者疫情防控領域企業，如果答案是肯定的，應出具專項核查文件。

位於疫情嚴重地區的，應當詳細説明所在地區疫情具體情況，以及疫情對企業生産經營、財務狀況的影響；屬于疫情防控領域的，應當詳細説明公司主營業務、主要産品在疫情防控中的具體作用，以及公司參與疫情防控工作的具體情況，包括對疫情過後復工復産有突出貢獻的；募集資金主要用于疫情防控的，應當詳細説明募投項目與疫情防控的關聯性。以上相關內容應同時在首發招股説明書、再融資申報文件中明文記錄。

保薦機構出具核查報告後，由發行人攜帶單位出具的專項核查文件，向所屬地區證監局提出優先審核申請，證監局再與有關部門協調審核事宜。

申萬宏源證券研究所首席市場專家桂浩明指出，監管部門支持安排，類似此前為部分地方提供綠色服務支持，現在為支持抗疫，監管部門對一些困難地區、或疫情影響較重地區，或是對防疫作出重要貢獻企業融資、再融資，給予直接通道，表達了監管部門對防疫企業的支持態度。

新時代證券首席經濟學家潘向東分析，審批流程方面，增加了保薦機構出具疫情影響或者疫情防控專項核查文件，然後攜該專項核查文件與發行人一起就可以申請；相對而言，無論出於什麼審核階段，將會優先審核，優先IPO上市和再融資，此舉將大大減少排隊時間，從而提高受疫情影響較嚴重或對疫情防控貢獻較高企業的直接融資效率。

(旺報 )