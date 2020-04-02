桃園男子翁仁賢2016年除夕夜縱火燒死包括父母在內等6至親，於昨晚槍決伏法，此舉引來廢死聯盟不滿，發聲明怒批法務部「藐視法治，恣意違法執行死刑」，宣布退出法務部逐步廢除死刑研究推動小組，「因為它很廢！」對此，法醫高大成也隔空槓上廢死聯盟，直斥：「這些廢死聯盟才是藐視法治吧？！」

翁仁賢在昨晚愚人節槍決伏法，引發廢死與反廢死兩派人士激烈論戰，台灣廢除死刑推動聯盟痛批法務部藐視法治、恣意違法執行死刑，宣布退出法務部逐步廢除死刑研究推動小組，「因為它很廢！」

對此，法醫高大成也特地在臉書重申反廢死立場，並怒問廢死聯盟：「為什麼法官判死，而法務部不可以執行？法官只是人行立牌嗎？！這些廢死聯盟才是藐視法治吧？！」強調殺人不償命，在台灣是不可能獲得大多數人的同意，「只要確認『故意殺人者』都應該接受法律的制裁。」

先前高大成也在臉書發表對翁仁賢槍決看法，強調「#廢死=費時=浪費時間終身監禁一個被社會唾棄的人」，直指自己做了30多年法醫，是不可能也不會違背他面對凶殺案當時情景而去支持廢死，更認為「必須確定惡性重大、證據確鑿就應儘速執行死刑！」是的確能嚇阻類似犯罪行為的再發率。

(中時電子報)