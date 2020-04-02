謝震廷和女友張瑀交往4年，日前受訪時他談到與另一半感情，甜說：「從交往開始，彼此就一直是相互支持與鼓勵，有時連她都說彷彿像是師從關係，就是一種彼此學習、陪伴左右的感覺。」未料今晚兩人分別在IG發文放話疑似分手，有網友認為兩人感情堅定、應該是在為張瑀新專輯宣傳，謝震廷的經紀人今晚深夜回應：「小倆口在鬧脾氣吧。」不是宣傳手法。

(中時 )