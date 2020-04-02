謝震廷深夜驚傳分手！交往四年女友放話「不會緊抓住你」 23:402020/04/02 中時 尤嬿妮 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 謝震廷和女友張瑀交往4年，日前受訪時他談到與另一半感情，甜說：「從交往開始，彼此就一直是相互支持與鼓勵，有時連她都說彷彿像是師從關係，就是一種彼此學習、陪伴左右的感覺。」未料今晚兩人分別在IG發文放話疑似分手，有網友認為兩人感情堅定、應該是在為張瑀新專輯宣傳，謝震廷的經紀人今晚深夜回應：「小倆口在鬧脾氣吧。」不是宣傳手法。 (中時 ) #謝震廷 #謝震廷分手 #張瑀 也許您會感興趣 娛樂熱門新聞 翁仁賢死刑伏法 柯宇綸忍淚：祝你未來更有福 - 娛樂 韓國N號房再爆10女藝人裸照 「她」慘淪性奴 - 娛樂 獨／吳宗憲曝與劉真生前最後對話！後悔沒吐出心裡這句話阻止悲劇 - 娛樂 賈靜雯遭女兒咘咘出賣 真實年齡曝光…網驚呆！ - 娛樂 台捐１千萬口罩 陳鳳馨一句話突破盲點！ - 娛樂 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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