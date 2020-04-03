勞動部日前公布近5年國內大專畢業生薪資行情，以大學畢業生為例，去（107）年平均薪資為新台幣30,422元，其中領薪最高行業為金融及保險業達43,508元，與最低的住宿及餐飲業達29,383元，兩者相差了近15,000元，「在台北市租下一間套房已綽綽有餘……」再加上每個月基本生活開銷、額外的娛樂花費，幾乎已所剩無幾，不用說想要存錢了。小花平台站在專業保險理財角度、深入剖析小資上班族用錢行為，為讀者整理3個常見的消費迷思，同時也殷殷提醒，初入社會的年輕人一定要好好打理自己的第一份薪水，最重要的是，要建構好基本保障，一旦風險來臨，才不致手足無措！

小資族vs.有錢人差別：有3常見消費迷思

首先，小資上班族與有錢人的差別，以下整理3個關鍵原因，看看你中了幾個？

原因之1、「花得太多也存得太少！」

你是否經常納悶：「為何每個月都有存錢，還是覺得自己好窮？」這個原因要歸結為每個月領到薪水後，除了基本的生活開銷外，總是時不時地來點「小確幸」花錢犒賞自己？這恐怕讓每個月存下來的錢愈來愈少，也不知不覺地走向「月光族」！

原因之2、「你的額外支出是否太多了？」

下班後，你是否喜歡呼朋引伴相約一起逛街聊天、運動健身再喝點小酒？小心，這可能是導致你存不了錢的罪魁禍首！記得要量力而為，不要「什麼都想做」，如果沒有賺得那麼多，就不該每天為自己安排那麼多的活動，否則只會徒增經濟負擔，變得愈來愈窮……。

原因3、「從來沒有預想過未來的退休生活……」

年輕時有工作能力和體力時，就應該預先設想到未來退休後「靠什麼養活自己」？千萬不要想著依賴政府和子女，及早做好資產配置、規劃未來退休生活才是最重要的，像是想想自己到幾歲要退休或是存到多少錢才退休……，「想辦法養活自己才比較實際！」

(中時電子報)