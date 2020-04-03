弗萊德曼父子性侵男童案，在2003年被拍成《追捕弗萊德曼家族》紀錄片，入圍奧斯卡。(達志影像)

上流學區良師阿諾德弗萊德曼與其次子傑西，被控為性侵家教班幼小男童的禽獸，引發舉國譁然，審判過程中早有人按耐不住怒火，直接找上弗來德曼家，威脅私刑處理，然卻沒人知道，在檢警口中罪證確鑿的這起侵犯兒童案，幾乎沒有任何直接的物證…

‧警方採證方式惹疑 被害者失憶強榨證詞？

警方調查方面，他們在確定阿諾德持有兒童色情刊物後，開始對他的家教學生進行調查，發現受害對象都是國中以下男童，有孩子表示個別性侵被作為一種懲罰，他們「不乖」就被阿諾德及傑西帶到廁所侵犯，其他時候則是將猥褻及性侵當作課堂遊戲，例如裸體玩弗萊德曼父子自創的「青蛙跳」，孩童被輪流玩弄，然弔詭的是，多年後家教學生們接受採訪，說詞兩極，一些人將受害內容說得宛若人間煉獄，然卻也有不少同學表示課堂上完全沒這回事，還讚福萊德曼父子個性溫和、教學有趣，根本良師楷模。

‧女記者搶得獨家 受害兒童靠想像編證詞？

在一片媒體報導中，唯有一人信服弗萊德曼父子可能無辜的說法，她是過去採訪過無數性侵案的女性記者，女記者受訪時透露，當時該案檢警在幾乎零物證的情況下，靠著兒童口供判弗萊德曼父子有罪，也調查出警方使用引導式問句替男童們做口供，這是調查大忌，因為人性常有為討好正義代表、高權勢人士而修正個人記憶的慣性，尤其價值觀還在確立中的孩童，且有家長表示，當他們與孩子長談後，確認小孩非受害者時，遭到其他家長指責排擠，最後屈服於各方壓力，才要求孩子做出不利於弗萊德曼父子的證詞，甚至有一名受害男童坦承，自己當年說的首次遭性侵的口供，是被爸媽帶去催眠才得來的，他從小時候到現在，對此完全沒記憶，而這名男童的證詞，引發了對阿諾德近40項性侵指控。

‧阿諾德崩潰認罪 求換「唯一心願」

而事發後，阿諾德家出現重大分歧，在大衛拍攝的家庭影帶中，清楚看見三兄弟百分之百支持父親的清白，然母親卻完全偏向家長、社會輿論那一方，責怪丈夫做歹拖累兒子傑西，在弗萊德曼太太宣告要離開丈夫後，阿諾德完全喪志，一改深信沉冤終將得雪的正向態度，還被太太說服認罪好換取傑西逃過一劫，沒想到這個決策大錯特錯，因為阿諾德認罪，讓傑西的審判完全得不到陪審團的理解，連認罪協商都不成，最終遭判重刑，然這不是案件的唯一翻轉。

‧最大逆襲！阿諾德自白「受控的戀童癖」

沒想到案件訴訟過程中，阿諾德突然寄給女記者兩份自白，坦承自己有戀童癖，因父母離異，他與弟弟、母親相依為命，多年來同睡一房，13歲時，母親把交往的男性帶回家，就在他們身旁與男人親密，而阿諾德正處於對慾望萌芽的青春期，於是將8歲的弟弟當作洩慾對象多年，直到即將成年，驚覺自己仍只對男童有慾望，自覺不妥，抱著矯正、彌補心態，他試著與女性交往、娶妻生子，但在孩子出生後此傾向仍未改變，阿諾德擔心自己對兒子們出手，於是求助醫生，一直持續著療程，在醫生的監控下控制特殊性癖，強調雖靠著閱讀男童色情讀物來紓解慾望，但從未碰過任何學生。

‧阿諾德無力回天 忍蹲苦牢滿2年自我終結

只是事件見光後，社會、媒體與執法單位對他的成見已經無力回天，阿諾德最後悔無法保護傑西，入獄後他為避開保單上「受保初始2年內自殺不給付」規定，而忍耐牢獄生活，過了期限後，阿諾德因O.D(藥物過量)過世，推測是輕生，留下了250萬美元的高額保金給傑西「重新開始」，如今傑西出獄，跟再婚的母親重建關係，大衛則成為自由藝人，是紐約最受歡迎的小丑，至於小兒子則從頭到尾不參與紀錄片，搬到遠離家鄉的地方生活，《捕捉弗萊德曼家族》入圍2003年奧斯卡最佳紀錄片獎。

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