馬桶中「黑黑一坨」竟然是一隻小鳥。（照片來源：Dcard）

小鳥被從馬桶中撈出來放生，身上濕濕的。（照片來源：Dcard）

明明只是小便、不是大號，馬桶竟有水濺起來，仔細一看馬桶驚現「黑黑一坨」不明物，女大生分享驚悚遭遇，讓網友驚呼「小時候馬麻說，女生腳開開小鳥就會飛進來，原來是真的！」。

一名女大生在《Dcard》分享驚悚遭遇，她表示某日回家，阿嬤馬上衝過來：「唉又 夭壽ㄛ 黑便所挖ㄉㄨ嫁滴棒尿ㄟ時準，娃丟謀棒賽那ㄟ五水ㄆㄨㄣˋ氣來 哇跨丟幾咧就ㄉㄨㄚˋ嫁歐歐ㄟ密ㄍㄧㄚ 挖差幾點ㄔㄨㄚˋ起來 哩緊企跨！（哎唷！夭壽喔，那個廁所我剛剛在尿尿的時候，我沒有大便怎麼會有水噴起來？我看到很大隻黑黑的東西，我差一點就要往生了，你趕緊去看！）」。

原PO自稱超級膽小，硬著頭皮去看，結果發現馬桶裡「竟然是一隻鳥！」，讓她傻爆眼，不知道怎麼辦。最後是家中看護Anni當英雄，拿抹布把鳥兒抓出來放生。

女大生最後附上鳥兒濕漉漉站在圍牆上的照片，表示「牠看起來頭上濕濕的，因為阿罵尿在牠上面⋯拜託動保團體不要戰我 我阿罵也不是故意的」。

女大生的「馬桶奇遇記」，笑壞上萬網友，有人回應：「小時候馬麻說，女生腳開開小鳥就會飛進來，原來是真的！」，還有人說「他那一臉瀟灑，彷彿看透這鳥世中被尿濕的鳥事了」、「他原本想要把馬桶用石頭堵滿喝水結果不小心掉下去了」、「阿嬤可以考慮去買張樂透試手氣」。

(中時電子報)