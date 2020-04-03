4月4日兒童節即將到來，每個孩子都是父母心中的寶貝，尤其在嬰幼兒時期抵抗力較脆弱，一不小心很就容易就感冒了，就醫住院的機會都要比成年人來得高。對此，小花平台保險顧問梁鴻毅提醒，為人父母者替為孩子及早規劃完整的醫療保障就顯得十分重要，至於在選擇兒童醫療保險時，需要特別留意什麼？以下歸納出2個重點：

重點1、先解決醫療費用問題

首先，在醫療險投保規劃方面，建議優先考量保障涵蓋範圍最為廣泛的實支實付型住院醫療險，主要用來支應超過健保給付或是健保不給付的自費項目，諸如：升等病房費、手術費、各式新型自費藥物及醫療雜費等。

重點2、父母照護小孩的薪資補貼

身為父母，想必當孩子生病時一定十分擔心，一旦孩子必須住院治療，此時如果父母雙方都是上班族，必須有一方需要請假照顧孩子，而日額型醫療險正好可以作為填補請假期間的薪資補貼，讓父母24小時貼身照顧子女，免去時時牽掛孩子安危的煩憂，也安心得多。

另一方面，由於孩子活動能力強，加上喜歡到戶外玩耍，很容易因為稍不留意就會發生意外。梁鴻毅建議，購買兒童意外保險是絕對必要的，針對保障內容最好包含有意外醫療險、意外日額險及重大傷燙傷等，「這樣不論是意外受傷接受門診或是住院治療都可以獲得理賠保障。」

最後，梁鴻毅強調，兒童保單投保最後的重點是要留意有無附加要保人「豁免保費」附約，因為一旦要保人發生條款上約定「豁免保費」的特定事故時，就可以向保險公司提出豁免保費申請，讓保單持續享有原有全部的保障，「只要在投保前多設想一些，才能有備無患，也能得到更完整、周全的保障！」

(中時電子報)