還記得90年代玉女掌門人葉蘊儀嗎？當年上節目自我介紹，因發音不標準把十九歲說成「洗腳水」，讓觀眾都記住這甜美女孩，事業巔峰時為婚姻捨棄名利淡出，未料不到五年就離婚，更被前夫爆料全是因她「性慾太強」造成，離婚後重返演藝圈無望，更化名到深圳做售屋小姐。

甜美洗腳水13歲出道 公認國民初戀情人

葉蘊儀在台灣以一句「洗腳水」走紅。（圖／中時資料照）

葉蘊儀13歲從拍廣告出道，清純可愛模樣在亞洲地區大受歡迎，不論電影或唱片都有不錯成績，曾演出電影《孔雀王子》，被日本評選為「全年最受歡迎外國女明星」，讓她初嚐走紅滋味，隔年在韓國上映又被稱為「韓國90年最受歡迎外國女演員」，接連征服日本及韓國觀眾後，便將事業版圖伸向台灣，19歲接演《九尾狐與飛天貓》時，連當年的偶像歌手林志穎都對她動心不已，更公開稱她「我的第一位初戀情人」 。

至今最令人津津樂道的，依舊是葉蘊儀當年上最夯綜藝節目《鑽石舞台》時，被主持人胡瓜詢問幾歲時？因為發音不標準把十九歲說成「洗腳水」，雖然引發爆笑話題，卻也讓她在台灣打響名號，笑起來甜到不行的葉蘊儀，幾乎成了國民女神。

22歲時，她不但當紅且戲接不完，此時認識了香港玩具富商陳柏浩，男方原本要送一台法拉利跑車給葉蘊儀，想藉此抱得美人歸，卻被她打槍婉拒，不過陳柏浩並未放棄，在葉蘊儀出國拍戲感冒時，還特別搭飛機去倫敦照顧她，終於贏得美人芳心，也求婚成功。

婚禮當天陳柏浩還訂製了葉蘊儀的人形玩偶，擺滿整個婚禮現場，浪漫指數爆表，婚後葉蘊儀將重心放在家庭，不惜放下在演藝圈多年努力的成果，毅然決然淡出演藝圈，殊不知卻是一場人生噩夢的開始。

當紅嫁富商大受挫 離婚且形象遭前夫摧毀

葉蘊儀結婚5年離婚，還遭前夫惡意爆料「性慾太強」。（圖/中時資料照片）

這段豪門婚姻並非像童話故事般，從此過著幸福快樂的日子。葉蘊儀懷第二胎時，陳柏浩就多次被媒體拍到流連聲色場所，甚至和女子有親密畫面，直到葉蘊儀生了女兒後，已有新歡的陳柏浩立即提出離婚。

當時葉蘊儀以孩子監護權必須歸她，做為離婚交換條件，不過離婚後陳柏浩除了不付贍養費外，還主動向媒體爆料葉蘊儀不但貪慕虛榮，而且「性慾過強」常讓他無力招架，這幾乎是故意摧毀玉女形象的話，成為壓垮兩人婚姻的最後一根稻草，五年豪門婚姻就此結束。

玉女變「慾女」 為生活拍寫真跑龍套

葉蘊儀復出後人氣不若以往，在演藝圈僅能以跑龍套為主。（圖／中時資料照）

新聞曝光後，葉蘊儀「清純玉女」封號淪為「慾女」，遭前夫汙名化的她受不了外界異樣眼光，向法庭申請禁制令，以扼止前夫侵犯名譽，苦無依靠的她只好自己扛下經濟重擔，還曾化名到深圳當售屋小姐，後來不得不宣布復出演藝圈，未料召開復出記者會時，問題幾乎圍繞在「慾女」一事。

沒了當年甜美外貌的她，一直接不到戲劇邀約，好不容易獲得演出機會，卻發現劇本粗製濫造外，還有不少露骨鏡頭，和昔日形象相差甚遠，想拒演卻遭導演嘲諷「妳以為還是玉女」，連跑去試鏡廣告，都因為身材走樣被廠商拒絕，淪為跑龍套角色。

葉蘊儀減肥成功甩大嬸味。（圖／東網）

復出演藝圈反應冷淡，葉蘊儀並未喪志，回到校園重拾學業，花了7年時間完成藝術碩士課程，復出後明顯發福顯老態的她，特別找減肥團隊協助減16公斤，恢復昔日清純玉女模樣，也突破以往尺度，遠赴日本拍攝寫真，還以半裸泡牛奶浴真空上陣，濕身透出傲人上圍，讓人看到熟女型的葉蘊儀。

人美命不美的她，離婚19年雖不乏追求者，但顧及孩子感受始終維持單身，直到20歲的女兒和她說：「我也會談戀愛，媽媽也應該談」，這才讓葉蘊儀決定享受自由生活，至於是否找個伴共度餘生？她表示一切隨緣，前提是做回自己最重要。

(中時電子報)