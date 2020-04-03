美國銀行副董事長Keith Banks表示，回顧1930年代大蕭條時期，如果投資人堅持不拋售，報酬率高達150倍，他建議投資人不要觀望了，現在就是入市時機。
外媒報導，Keith Banks指出，自2月中旬以來，新冠肺炎導致金融市場動盪不安，不少投資人開始對股市關注。他說，在市場遭受嚴重打擊時，投資人總想拋售股票；在市場大幅上漲時，他們又認為自己錯過了，大家往往在錯誤的時間做錯誤的事情。
Keith Banks認為，投資人應該有耐心，將眼光看遠一點，並保持長期投資應有的紀律和投資組合。他舉例，若在1930年代大蕭條時期，投資人沒有拋售股票，回報率可達150倍，但若錯過經濟大蕭條年代每10年才會出現股市表現最好的10天，之後回報率只有91%。Keith Banks建議客戶，把股票投資調整到比較正常的狀態，而高市值公司是他的投資首選。
美國銀行首席執行長Brian Moynihan周三也樂觀預估，一旦解決新冠肺炎危機，美國經濟將迅速回彈。
文章來源：CNBC
(中時電子報)
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