自美國情報機密報告指出陸刻意隱瞞新冠病毒確診與死亡人數後，引起諸多美國國會議員表態要針對大陸隱瞞疫情而進行國際調查，而更有美議員加碼，連世界衛生組織（WHO）一同調查，並指控其多次協助陸隱瞞疫情，同時也應重新檢視美國是否需每年付給WHO高額經費。

據美媒《Politico》報導指出，知名鷹派、經常關注北京與WHO關係的共和黨新人參議員斯考特於3月31日時呼籲對WHO進行國會調查，並指控其在整個新冠病毒大流行中替「幫助中共掩飾」，且美國應該切斷對其援助。

史考特表示，WHO的使命是讓世界瞭解公共衛生資訊，好讓每一國家可以做出最佳決策，以保護公民安全，「當新冠病毒侵犯全球時，WHO卻失敗了」，並指控WHO有意散播不實資訊。他並表示，大眾都知道中共對於大陸的確診與死亡人數上說謊，至於中共了解什麼、何時知道疫情，這些WHO都沒有進一步調查，「他們的無所做為造成性命損失」。

史考特表示，WHO已「刻意成為共黨文宣的鸚鵡」，並呼籲國會下個月重新開會後，要舉行對WHO的聽證會並對其進行國會調查。此外，對於 WHO一再拒絕讓台灣加入，史考特與其他國會議員也表示質疑。

新冠病毒在全球已造成93萬人確診、4萬7千人死，WHO秘書長譚德塞也預測數日之內確診數將突破百萬大關。但由於WHO在疫情剛爆發的1月多次低估疫情威脅，近期受到密切關注、甚至批評，其中包括1月14日時在推特上稱「根據大陸相關單位的初步研究，並未發現病毒人傳人的確切證據」，而至1月19日則改稱「有限度人傳人」。

關於外媒指控大陸疫情資料不夠透明，世界衛生組織萊恩（Mike Ryan）表示，大陸已分享了4份關於病毒傳播的研究，如果去看各國提交的資料數量，包括韓國、日本、新加坡、大陸以及其他地區的同類報告發表數量，每日都有大量關於科學證據的發表。

萊恩表示，有時缺乏透明度是受限於缺乏確實資訊，並稱WHO與每一國家合作，確保我們得到最好的資訊，且資料分享機制正在改善，但可以更好，且至今仍以許多未知之處，這也就是許多人們過往所不知道的，今日成為已知，包括所謂的無症狀案例。

(中時電子報)