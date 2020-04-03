清明連假，除了祭祖掃墓，不少人也想趁連假出遊，外界擔心恐掀疫情高峰，新竹馬偕醫院急診外科主任白永嘉表示，國內疫情會不會就此大爆發，清明連假這段時間是重要關鍵。

白永嘉在臉書指出，台灣目前為止疫情算是控制得非常好，很多人因為不能出國，都改在國內玩，聽說日月潭、墾丁、花東旅館幾乎都滿了，但他觀察到民眾戴口罩及洗手消毒時有一些不好的習慣，讓他很擔心，他舉出下列台灣人常犯的11個壞習慣，恐成防疫破口，一定要特別注意。

1、洗手時間不夠長

2、忘記使用肥皂洗手

3、洗完手擦在褲子上

4、摸完電梯按鈕或捷運扶手又揉眼睛、摸臉和嘴

5、口罩脫下來直接放口袋或包包

6、戴口罩時觸摸口罩表面

7、佩戴用過的口罩後沒有再洗一次手

8、用手捂嘴打噴嚏

9、使用信用卡健保卡後沒消毒直接放包包

10、拿錢找錢後沒洗手或用酒精消毒

11、洗完手卻没有消毒手機

(中時電子報)