沙烏地阿拉伯與俄羅斯上月原油減產協議破局，並大打價格戰，導致國際油價暴殺，Q1更創下跌幅65%紀錄，導致美國能源產業面臨前所未有的困境，美國總統川普近日也緊急居中協調，終於在2日透露兩國將共同減產千萬桶，美股早盤受到激勵，一度強彈逾500點。

這場石油大戰導致原油市場供應爆量，加上新冠肺炎疫情延燒，讓原油需求驟降，國際油價也屢創1991年波斯灣戰爭以來最慘紀錄。沙烏地阿美上月宣布，4月起擴增產能至1,230萬桶/日，羅斯能源部長Alexander Novak回擊，俄羅斯也有能力提高產能，但透露OPEC＋合作大門並未關閉，但沙國並未理睬，並嗆聲擴增至1,300萬桶/日。眼看情況越演越烈，川普終於出手，想調解兩國紛爭，以確保美國能源產業能逃過死劫。

據CNBC報導，能源資訊機構Energy Intelligence研究主管Abhi Rajendran表示，沙國這些行動其實是看準油價一定會回到先前正常水位，追求的就是市場最大份額，預計未來3年油價將會回到每桶80美元，加上大陸這個需求量龐大的市場吸收原油，預計未來1~2年會再增產。

不過，諮詢公司Transversal Consulting總裁Ellen Wald也警告，在新冠肺炎疫情仍未消退的情況下，大陸雖能成為沙國產出原油的最大買主，但仍無法抵銷歐洲、印度下降的需求缺口。加上大陸撿便宜後，若油價上漲是否會繼續買單也不一定，沙國必須取得一份與大陸的長期合約，這才能確保在原油市場獲勝。

Ellen Wald表示，沙國面對原油收入下降，可能會以借款、主權基金拋售資產、提高外匯存底等方式維持該國金融市場穩定。

(中時電子報)