高雄市議會本會期打算延期？引發爭議。時代力量高雄市議員黃捷認為，延會是為降低罷韓的力道；藍營則指出延期是為了防疫，請勿與罷免案混為一談。對此，有網友也回擊黃捷4字：「防疫優先」。

高雄市議會原定4月16日開議，4月7日議會程序委員會將要討論「大會是否延期？」據《自由時報》報導，黃捷表示，延會讓市長不需要出現在議會，讓大家忘記市長的存在，愈低調，就愈可以降低罷韓的力道。國民黨則指出目前傾向延後一個月開議，是為了防疫，請勿和罷免案混為一談。

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(中時電子報)

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