新冠肺炎全球蔓延，各國最需要的防疫物資就是口罩。台灣目前日產量成功提升，其他國家像是法國疫情仍處於嚴峻情況，法國總統馬克宏3/31前往一間口罩廠，他指出因應疫情，法國必須實現口罩生產的完全獨立自主。

綜合外媒報導，法國新冠肺炎疫情嚴峻，醫療資源短缺，法國總統馬克宏意識到「醫療物資自主」的重要。馬克宏3/31參訪西部昂熱市郊區的一家口罩製造廠Kolmi-Hopen公司之後，他有感而發，「未來將與過去不同，我們必須重建屬於國家和歐盟的主權」。

馬克宏提出主張，法國將在4月底前達到每周加總生產4000萬片口罩，5月中旬前生產1萬個呼吸機，用以支持病患救治。他並呼籲希望在年底之前，能讓法國在生產口罩的領域獲得「完全自主」。

法國要建置口罩隊的消息一出，立刻在PTT引起熱議，許多網友一看驚呆了，有人拿出台灣的情況來對比，留言「至少也要月底吧，年底是要怎麼防疫」、「是撥接嗎？」、「現在才四月，你跟民眾談年底…」、「在台灣真的幸福」。

(中時電子報)