對呼吸器分配問題，川普要州長們懂得感謝。

美國各州醫療物資極度短缺，向美國聯邦政府緊急求援包括醫用N95口罩與呼吸器，但是，這些物資的聯邦儲備顯然無法應付突如其來的大量需求，還有另一個更尷尬的問題：各州反應聯邦儲備的上萬台呼吸器中，很多都因為故障與缺乏維護而無法使用。

《紐約時報》報導稱，川普總統一再向美國人保證，聯邦政府有一萬台呼吸機的儲備，隨時可以運到疫情嚴重地區的醫院供救命使用。但是，在已分發出去的7千多台呼吸中，各州都反應其中有許多根本無法使用，在經國會質詢後又發現，現存的另外2千多台呼吸器從去年夏天合約到期後未續約，直到1月下旬疫情已經發生，聯邦政府才另尋公司訂新約進行維護，目前這批呼吸器「尚在維護中」，因此暫時無法提供。

報導認為，這件呼吸器維護合約中斷的問題，很可能成為一項導致許多人致命的重大失誤。

報導指出，呼吸機是高度精密敏感的機器，這連川普都知道，他日前曾說它「像汽車一樣複雜」。確實如此，專家說，如果不進行維護，是無法長期儲存的。美國大概有9400個呼吸機儲備，但是各州要求的量比這個數字多出數倍。4月1日上午，聯邦應急管理局已運出約7000台呼吸機，其中4000台直接運往紐約。有些州乾脆到國際市場上搶貨，購買諸如中國大陸、愛爾蘭與瑞士等其他國家的呼吸器。

報導說，呼吸器短缺情況嚴重，伊利諾州州長本周向副總統彭斯要了4000台呼吸器，最後只拿到50台；新澤西州想要2300台，獲得300台；維吉尼亞州申請350台，但1台都沒收到。《華盛頓郵報》指出，雖然官方的解釋呼吸器分配是基於各州疫情、人口等因素，但各州州長都知道，能拿到多少聯邦物資，要看州長和川普的交情而定。

(中時電子報)