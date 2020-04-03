新冠肺炎疫情擴散全球，日本在確定東奧延期後，確診人數直線上升，就有網友PO出日本官方數據，指出4月1日愚人節當天，東京單日檢疫人數有165人，確診者就有68人，陽性率高達41.2%，直呼快嚇死。

知名PTT旅日網友「王桑」在政黑版PO文「他X的剛剛看到數字我快嚇死」，並貼出日本肺炎檢疫數據網站，指出4月1日東京單日檢疫數165件，其中陽性患者就有68件，機率高達41.2%，痛批「這不叫蓋牌，什麼叫蓋牌啊」、「不驗就不會確診，驗下去每五個人超過兩個人確診」。

王桑接著指出日本2300多例確診中，只有299個疑似境外，且當中只有60個是機場檢疫攔截的，其中29個還是因為最近3天加強入境管制攔到的，直呼日本根本就是邊境不設防，拜託日本人快醒醒。

底下網友也傻言，直說「這個檢驗陽性率好扯」、「明顯症狀才驗就有高確診率阿」、「太猛了，奧運不延期應該超慘」、「這樣搞下去可能7-8月都還去不了日本」。

(中時電子報)