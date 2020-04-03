基隆醫院宣布自4月3日起全面禁止訪客探病。（吳康瑋攝）

衛生福利部基隆醫院3日指出，配合中央疫情指揮中心應變措施，即日起基隆醫院暫時禁止一般病房的探病，而加護病房考量病人危急之病情特殊狀況，提供一天一時段探病，疫情期間，請民眾配合與體諒。

基隆醫院指出，雖然一般病房全日不開放探病，但不代表沒辦法聯絡到住院的家屬，醫院鼓勵民眾利用電話及Line等通訊軟體視訊探病，而加護病房特殊狀況需要，提供每天一次探視時間，為上午10點30分至11點，需持陪病證進入院區。

基隆醫院呼籲民眾，要安心就醫，也請配合政府防疫政策，保護自己、保護他人，院長林慶豐也提醒大家，清明連假即將來臨，可以視情況適時至戶外活動，但須作好個人防護措施，例如著淺色長袖衣褲、手套及長靴等保護性衣物，並將褲管塞進襪子或鞋子裡；衣物及皮膚裸露處可使用衛福部核可含敵避(DEET)或派卡瑞丁(picaridin)的防蚊蟲藥劑，以防蚊害蟲叮咬。

林慶豐強調，若非必要儘量避免前往密閉空間或人多之公共場所，同時務必佩戴口罩及勤洗手，保持良好的個人衛生習慣，不只有醫護人員，而是大家一起為了守住疫情、守住健康而努力。

(中時 )