基隆市區勤務最為繁忙的消防局仁愛分隊原本每日救災、救難勤務就居於前市之冠，近日更因新冠肺炎肆虐，讓隊員們的口罩量不敷使用，也使得隊員們每日在執行救災、救難勤務時，口罩的需求明顯不足。

對此基隆市議員鄭文婷特别情商前進航空公司協助提供新式可水洗，重複使用50次的銅纖維口罩給消防局，據了解這款新式可水洗、重複使用的銅纖維口罩，具有高透氧、且抗菌功能達到95％，對於每日勤務特多、且口罩需求孔急的隊員們來說不啻是個福音，於1日下午市議員鄭文婷趁著清明連假前，將這款新式口罩送至消防局仁愛分隊完成捐贈手續，消防局則由長陳龍輝、第一大隊大隊長林建隆及仁愛分隊高政晃分隊長代表受贈，他們也表示勤務加重，能夠有這款新式銅纖維口罩給隊員一人一份，可以讓隊員們更安心執行勤務，也表達對前進航空公司李董事長的感謝之意。

鄭文婷指出，自己認為清明連假將近,隊員們勤務想必會較平日更多

，希望這些辛苦值勤的隊員們只要把勤務最好，不要太過煩惱口罩的供應問題，因此特别情商前進航空公司李董事長協助提供這款新式口罩,讓隊員們未來一個月都不用再擔心口罩不足的問題。

(中時 )