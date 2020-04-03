新冠肺炎疫情肆虐全球，根據美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）統計，隨著歐美疫情肆虐，全球新冠肺炎確診人數今天正式突破百萬人，台灣時間今天清晨4點15分為止，全球確診1百萬2159人，全球新冠病故人數也突破5萬，來到5萬1485人。

根據美國約翰霍普金斯大學官網，美國是全球確診個案最多的國家，已確診23萬6339人，其次是義大利11萬5242人，西班牙及德國分別以11萬0238及8萬4600人緊隨其後，中國大陸8萬2432人，名列第5。

新冠死亡人數統計，義大利1萬3915人排名第一，其次依序為：西班牙1萬0096人、美國5648人、法國4514人、中國大陸3322人。

美國新冠疫情嚴峻，美國副總統彭斯更稱，美國的疫情走勢將與重災區義大利類似。川普政府正準備面對大量平民死亡局面，五角大廈已著手籌備10萬個軍用屍袋供死者之用。

(中時電子報)