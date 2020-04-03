新冠肺炎疫情衝擊，美國上週初次申請失業給付者激增至665萬人，全美企業掀起歇業潮；不過，在國際油價創史上最大單日漲幅下，緩解了人們對能源部門財務和工作損失的擔憂，美股今天仍以紅盤坐收，三大指數漲幅都超過1%，道瓊大漲469點。

道瓊工業指數今天收盤大漲469.93點，漲幅2.24%，收在21413.44點。

標準普爾500指數收盤大漲56.4點，漲幅2.28%，收在2526.9點。

那斯達克綜合指數收盤大漲126.73點，漲幅1.72%，收在7487.31點。

川普推文表示，俄羅斯與沙烏地阿拉伯兩國減產幅度可能高達每日1500萬桶。

美國總統川普今天在推特發文說，沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）已經與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）溝通，「我預期並希望他們會減產約1000萬桶」。川普隨後再發文，指減產可能高達1500萬桶。受此激勵，紐約西德州中級原油（WTI）期貨價格一度飆漲35%，終場大漲5.01美元，漲幅24.7%，收在每桶25.32美元。倫敦北海布倫特油價更一度狂漲47%，終場大漲5.2美元，漲幅21%，收在每桶29.94美元。在國際油價創史上最大單日漲幅帶動下，美股收紅。

(中時電子報)