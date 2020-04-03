美國第一千金伊凡卡川普（Ivanka Trump），擁有亮麗的外型，不僅她優雅又大方地替父親川普所說的「狂言」解圍，一舉一動也常成為鎂光燈的焦點。新冠肺炎疫情在美國日趨嚴峻，伊凡卡近日就罕見以素顏模樣，穿著輕鬆的家居服直播，給予美國民眾打氣，更不忘請求大家沒事不要出門，一起合作抗疫。有網友在批踢踢上分享伊凡卡的素顏影片，問道 ：「伊凡卡的素顏大家可以嗎？」此問題也引起眾網友熱議。

伊凡卡常在社群媒體上PO出自己的美照或是生活點滴照與網友分享，最近她罕見地秀出了自己居家的素顏模樣，她直播目的是為美國打氣，懇請美國民眾不要再隨意出門，要用自制力來一銅抗疫。同時她也向所有第一線的醫護和工作人員致敬，希望社會大眾能後攜手共度難關。

有網友看了影片之後，於批踢踢發問 ：「伊凡卡的素顏大家可以嗎？」原PO並且分享短髮、長髮等各造型打扮的伊凡卡的照片。釣出一堆人的有趣回應，像是「素顏有另一種氣質，搭配那個凶器...嘖嘖」、「有什麼很大的東西擋住螢幕」、「素顏比化妝正是什麼魔法…」、「這個顏值38歲對白人來講已經是頂天了」、「化妝後看起來老」、「川普年輕的時候就是帥哥啊，他老婆也都是美女」

(中時電子報)