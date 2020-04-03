隨著新冠肺炎襲擊北美，群聚活動成了病毒入侵的破口。為了降低損失，這2個月包括《花木蘭》、《噤界II》、《007：生死交戰》、《變種人》和《玩命關頭9》等大片，先後宣告延宕上映計畫，讓片商損失不小，但或許會成為影史的一個轉捩點。

其實，今年並非好萊塢第一次遇到疫情危機。一九一八年，西班牙流感造成五千萬人身亡，當時電影普遍被認為難登大雅之堂，但被衛道分子視為眼中釘的電影業者，在疫情期間全面協助防疫宣導，成功扭轉了電影人的社會形象。

《噤界II》（圖／派拉蒙影業提供）

業者還利用這段時間，更新硬體設備，發行商派拉蒙更藉此國難併購電影院，擴張了事業版圖，化危機為轉機。以古鑑今，這波疫情有則新聞倒是值得留意。

競獎資格 有望革新

近年許多好萊塢影人，大力抨擊串流平台毀了電影，並強調電影院的不可取代性，他們反制的手段之一，便是力阻讓串流平台出品的電影，角逐奧斯卡大獎。但隨著疫情蔓延，近來奧斯卡的主辦單位「美國影藝學院」竟坦承，考慮允許線上串流平台電影報名奧斯卡。

這看來只是一件小事，但其背後代表的意涵，相當具有革命性。過去要取得奧斯卡獎競逐資格，必須在洛杉磯的戲院放映至少一周時間，使得Netflix等串流平台為角逐奧斯卡，乖乖包下戲院上映以求達標。但近期動畫大片《魔法精靈唱遊世界》迫於疫情，選擇捨棄戲院、直接登上串流的決定，或許會引來更多電影跟進，進而改變市場生態。

《007：生死交戰》（圖／環球影業提供）

《玩命關頭9》（圖／環球影業提供）

觀影習慣 恐被顛覆

十九世紀末，愛迪生發明了活動電影放映機，這個設備一次只能允許一人透過小窗口觀賞電影，後來風行的，卻是群聚觀賞大銀幕的電影院，進戲院看電影甚至成了社交儀式。當電視、錄影帶和DVD問世時，都有人預言電影院即將消失，但這項預言始終沒有成真。

如今新片直接上串流平台會成為常態嗎？沒人能肯定，但可以確定的是，隨著這幾個月的疫情考驗，在家看電影的習慣將會更深植影迷的生活，疫情過後，觀眾或許會驚覺「回不去了」，這場疫情對傳統電影業造成的考驗，恐將持續下去。電影院會就此沒落，抑或找到突破轉機，難以預料。

《花木蘭》（圖／迪士尼提供）

BOX-電影業的黑暗時刻

2003年SARS爆發後，台北市的周末電影票房慘澹，當年5月第二周（5/10～11，不含周五），出現僅454萬元的最低紀錄。

今年3月第三周的台北市周末電影票房（3/21～3/22）為481萬元，與2003年最差票房相去不遠；至於全台周末票房（3/20～3/22，含周五）共2,021萬元，也成為有全台票房紀錄以來（2016年3月起）的最低數字。恐怖的是，這似乎只是剛開始……。

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(中時電子報)