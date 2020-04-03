小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（2日）新聞重點。

【1】紓困2.0 砸千億穩192萬人就業

行政院昨舉行臨時院會，通過紓困特別條例修正案，並說明整體1兆零500億元紓困方案。政務委員龔明鑫表示，第2波方案將以千億穩住192萬人就業機會，其中自營業者將協助100萬人，每人每月1萬元，可獲3個月補助。

【2】男公關店夯 專攻酒店小姐

新冠肺炎疫情影響，八大行業慘兮兮，但台北市中山區出現新型態的牛郎酒店，因獨占市場，反而逆勢操作殺出一條血路。但檯面下引發的治安問題，如黑道圍事搶經紀約、詐欺、仙人跳、性侵等刑案，也讓轄區警方如臨大敵。

【3】心臟病童急需返台 求小英幫忙

武漢包機、上海定點航班已載回975名滯鄂台人，但目前仍有400多人滯留當地，部分民眾還面臨健康問題。據了解，一名2歲心臟病女童滯留湖北多日，回診時間已逾期一個多月，須盡快回台看診；另外，患有惡性腫瘤的高血壓患者、高齡孕婦亦須盡快複診，避免出現併發症等狀況。他們懇求蔡政府：「如果後續談不成包機，希望在防疫的前提下，拜託取消註記讓我們返台」。

【4】產業股票型基金 Q1全軍覆沒

各國央行降息、大撒幣，全球股市表現仍「青筍筍」，全球主要產業型基金也遭殃，不僅今年1、2月以來的漲幅全跌光，投資人甚至倒賠2、3成以上；根據理柏資訊統計至3月底為止的表現，第1季主要產業股票型基金的獲利績效是「全軍覆沒」，表現最慘的就屬「天然資源型」基金，第1季結算下來平均績效是負36%。

【5】吳宗憲打氣辛龍回到現實 悔未勸退劉真手術

44歲「國標女王」劉真3月22日不幸病逝，留下摯愛的另一半辛龍與4歲女兒霓霓相依為命。吳宗憲身為劉真生前好友及辛龍經紀公司老闆，至今仍持續每天關心辛龍，他2日凌晨受訪時表示：「剛剛還在安慰他，他悲傷得無法睡覺，需要吃安眠藥。我跟霓霓講話時，她竟然很懂事地說『我要先哄把拔睡覺』...」聽得他這個「阿伯」一陣鼻酸。

(中時電子報)