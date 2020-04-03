精選《中時電子報》5件不可不知的國際大事，帶讀者掌握今天(4月3日)的國際新聞重點。

【1】 新冠疫情惡化 全球確診破百萬 死亡破5萬

根據美國約翰霍普金斯大學統計，全球新冠肺炎確診人數今天正式突破百萬人，台灣時間今天清晨4點15分為止，全球確診1百萬2159人，全球新冠病故人數也突破5萬，來到5萬1485人。

【2】 新冠第二波 1個月內震央恐回亞洲

儘管如今美國的新冠肺炎病例超過20萬，目前被視為疫情爆發的震央，但新加坡國立大學蘇瑞福公共衛生學院院長張毅穎認為在1個月內，這震央可能就會轉移，甚至可能轉回東亞。

【3】 告急！紐約單日432死 呼吸器6天用光

美國紐約州武漢肺炎疫情惡化，單日新增432死，創疫情爆發以來新高，總數突破2300人。紐約州長古莫今天警告，依目前消耗速率，重症患者亟需的呼吸器庫存估計6天內就會用光。

【4】 防疫學亞洲 歐美開始戴口罩

自從亞洲一些國家防疫有成後，歐洲若干國家也改變戴口罩的觀念，開始參考大陸、台灣、南韓、日本等亞洲國家和地區的做法，呼籲民眾戴口罩防疫。除捷克、斯洛伐克、波士尼亞與赫塞哥維納要求民眾外出戴口罩外，奧地利政府宣布4月1日起民眾須戴口罩購物。

【5】 川普樂觀預期原油價格戰有解 油價大漲

國際油價近期崩跌，美國總統川普樂觀預期，產油大國沙烏地阿拉伯和俄羅斯在未來幾天將就石油減產達成協議，價格戰可獲得解決。國際油價一度大漲逾10％。

(中時電子報)