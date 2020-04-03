新冠肺炎疫情持續延燒，為控管口罩數量及分配，政府推出口罩實名制，目前台灣已有許多人有口罩可以戴，政府日前也宣布捐出1千萬片口罩給其他疫情險峻的國家，就有網友建議，口罩4.0版本可以加入捐口罩的功能，意外引來行政院政務委員唐鳳回應。

推特網友「快打部隊打臉低能(@RapidBigPunch)」表示，台灣可以發起個人捐口罩運動，例如自己宣布放棄一個月可買的份量，讓政府直接撥入境外捐贈數量，建議口罩4.0版本加入此功能，並喊話「我付錢捐贈」。

網有希望口罩4.0可以增加捐口罩的功能。（圖／摘自推特）

推文引來唐鳳回應。（圖／摘自推特）

快打部隊打臉低能也提到，從「我OK，你先買」進化到「我OK，買給妳」，表示自己是幸福的，化被動成主動。

其他網友看了表示響應，「特別想捐助台灣醫護&防疫人員和國外醫護，謝謝（看到國外醫護的現狀都想哭了）」。另外，有人則說「感覺找唐鳳比較快」，沒想到真的釣出唐鳳本人回應，表示「建議收到，感謝貢獻！」並標註「#TaiwanCanHelp」。

(中時電子報)