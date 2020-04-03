確診者屢傳失去嗅覺和味覺，截至昨日，目前台灣已有32例個案有此症狀，前和平醫院急診室主任張裕泰表示，當年護理師感染SARS康復後卻失去嗅覺，至今都未恢復。指揮中心也將此症狀列入通報條件。

截至昨日台灣有32例確診有嗅、味覺異常的狀況，約佔全部確診的11%左右，中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳解釋，此症狀可能是病毒吸附在腦神經授體而導致，但目前尚不清楚症狀多久才會消失。

根據《ETtoday》報導，前和平醫院急診室主任張裕泰指出，17年前SARS期間，有位年僅25歲的護理師染疫，康復後卻喪失嗅覺，至今都沒恢復。張裕泰的妻子透露，原因為何她本人也不清楚，但多年過去都沒恢復，才發現傷害是不可逆的。

至於為何會嗅覺、味覺失靈，張上淳表示，目前比較清楚的是，在神經細胞裡面有病毒授體，第一對腦神經下來到鼻腔頂部的地方，這個部位是嗅覺比較豐富的地方，不排除病毒吸附到那邊，進而導致嗅覺異常。

(中時電子報)