高雄市長韓國瑜大選結束後，現面臨罷免風波，罷韓團體的罷韓理由，有網友看不下去，直言「罷韓的人，根本就是給人看笑話，甚至本身就是在扯後腿」。

網友留言。（摘自批踢踢）

網友Rrrxddd在批踢踢以「罷韓的人就是給人看笑話扯後腿」為題，發文指出，罷韓認為該罷免韓國瑜的五個理由，更認為這五個理由根本沒有正當性。

一、 韓國瑜違背責任政治、誠信原則，當選高雄市長四個月內宣布被動選總統，因此唯有罷免韓國瑜，否則難以建立台灣責任政治的開始。

該網友表示，可是「韓國瑜回歸高雄後，也向高雄市民致歉，並且市政沒有荒廢」。

二、 韓國瑜的市政滿意度調查，連續性出現不滿意度全國最高、滿意度全國最低的結果，但韓國瑜拒絕承認，也拒絕向市民道歉，因此唯有罷免韓國瑜，否則無法促其面對市政的嚴正疏失。

該網友反擊，滿意度來做決定，為什麼你們不敢罷柯？連任市長中民調最低的！裝睡的人永遠叫不醒，連基礎建設都做不好的前朝，有什麼資格來批評現任市長。

三、 韓國瑜任由市政荒廢停擺，政見變成謊言，高雄城市發展正受到不可回復之損害，因此唯有罷免韓國瑜，讓他提早結束任期，才是挽救高雄市政唯一的機會。

該網友則反問：第一、副市長還在，第二、局處首長都也還在，講白了就是輸不起，除了民進黨外沒有人能執政嗎？

四、 「韓流」的出現，絕對是不正常紅媒介入台灣民主的結果，因此唯有罷免韓國瑜，才能導正境外勢力紅媒滲透對台灣的損害。

這理由讓該網友很有意見，直言意見不同就是中共同路人，友中就變舔中。新科副總統賴清德和台北市長柯文哲怎麼不去清算？甚至是前時代力量立委黃國昌。

五、 韓國瑜屢發性別及國籍歧視言論，嚴重損及城市及國家形象。「鳳凰都飛走了進來一堆雞」被轉譯印尼文瘋傳；菲律賓駐台代表公開抗議韓國瑜「瑪麗亞」汚名標籤他國女性；日媒封韓國瑜「遲刻魔（遲到魔人）」，因此唯有罷免韓國瑜，才能避免台灣及高雄形象一再受傷。

該網友緩頰，韓國瑜有時候太老實性子急了可能會說錯話，但講說罷免才能制止受傷根本就只是藉口。民進黨在國際友邦數上斷交幾個，這個才會讓台灣在國際上孤立無援吧！才是真的傷害台灣吧！

該網友最後感嘆，罷韓若成功了然後呢？連署書、選票、人力資源、零零總總的資源支出，哪一個不是要用到納稅人的錢，這不是在消耗台灣資源嗎？講到現在到底是誰在破壞高雄，在破壞台灣，甚至是撕裂整個社會呢？

(中時電子報)