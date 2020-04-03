新冠肺炎疫情的全球染病人數在今天正式突破百萬大關，卻也讓肺炎名稱到底該如何稱呼再度引起口水戰。台北市議員羅智強多次呼籲政府將「武漢肺炎」改口新冠肺炎，但卻遭親綠學者范世平痛罵「蠢」，羅智強則援引民進黨大老洪奇昌、許信良說法反擊。

羅智強今在臉書發文表示，他呼籲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，應把「武漢肺炎」這個全世界官方都已摒棄不用的歧視性名稱，改成WHO定名的「新型冠狀病毒（簡稱新冠肺炎或新冠病毒）」。但卻被世平痛罵「羅智強可以再蠢一點」。

羅智強自嘲，在政治上，他一直都很蠢，誰不知道，此時仼何「逆時中」的發言，會被千軍萬馬的網軍洗板？但政治，不能只有看風向選大邊的聰明人。「政治，需要堅持說自己相信的話的笨蛋」而這樣的笨蛋，也不只有他。

他強調，范世平該好好看看「洪奇昌、許信良」這2位「民進黨前輩」也「笨蛋」呼籲蔡政府和陳時中，不要再用「武漢肺炎」，他還說，甚至這二位笨蛋比自己更呆，因為，羅智強被1450洗板不是一天兩天了，再被多洗個幾輪，也沒什麼了不起。但洪奇昌和許信良犯不著出來「逆時中」得罪1450，乖乖不說話是明哲保身的最精明選擇。

他感嘆，「在兩岸仇恨日日升高，漸漸走向不可逆對撞的此時，大家該尊敬像洪奇昌、許信良這樣的『大笨蛋』？還是像范世平這樣選大邊的『聰明人』？我的選擇很清楚，我敬佩洪奇昌和許信良當笨蛋的勇氣」。

(中時電子報)