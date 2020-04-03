小編精選《工商時報》5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天（3日）財經重點。

【1】沙俄僵局有解 油價飆漲近25%

美國總統川普在推特上表示，他預計沙俄將達成大幅減產協議，帶動紐約原油期貨價格飆漲近 25%。

【2】恐怖破表！美初領失業救濟665萬人

美國勞工部周四公布上周（迄3月28日止當周）初領失業救濟金人數，經季調後倍增至665萬人再創歷史新高，較市場預估310萬人更嚴重，且短短2周請領合計逼近1,000萬人，顯示就業市場出現跳水崩跌危機。受此利空打擊，道瓊期指漲勢瞬間縮窄，美股三大指數早盤大幅震盪。

【3】瑞幸財報造假 中國星巴克暴跌

被稱為「中國星巴克」的大陸連鎖咖啡品牌瑞幸，驚傳偽造財報數據，致美股開盤重挫逾80％並五度熔斷。瑞幸董事會特別委員委員會2日公布內部調查顯示，公司的首席營運長劉建及其部分下屬員工從2019年第二季開始從事不當行為，偽造交易銷售額多達約人民幣（下同）22億元。

【4】政府發薪 穩住192萬人就業

行政院2日加開臨時院會拍板紓困振興2.0方案，加碼特別預算1,500億元，抗疫總共投入1兆500億元，占2020年GDP的5.4％。行政院長蘇貞昌也首次率行政團隊宣布方案內容，最大亮點「千億挺就業」，其中投入816億元補助艱困企業員工四成薪資，每人每月上限2萬元，自營業者每人每月補助1萬元，都是補助三個月，穩住192萬人就業，占總就業人數16.67％。

【5】螞蟻雄兵來了！ 台股2月開戶數 增13.7萬人

無畏疫情，台股2月新增開戶數大增13.7萬人，實際交易人數及戶數皆創下近期單月新高。券商營業員透露，即便大盤3月重挫，但仍有不少民眾詢問辦理開戶業務，顯示疫情並未澆熄投資人熱情，大跌反吸引散戶投入台股，發揮「螞蟻雄兵」力量。

(中時電子報)