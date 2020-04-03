今年愚人節讓人沒心情開玩笑，谷歌也下令所有員工取消準備好的笑話，所以大家只能回味一下過往的故事。2015年，俠客歐尼爾(Shaquille O'Neal)照例成為節日的受害者。這個玩笑是美媒Bleacher Report發表的「NBA史上十大中鋒。」
歐尼爾與主持人在TNT的節目上檢視這篇文章，該文從第1名開始列起，第1名賈霸，第2名比爾羅素，第3名張伯倫。歐尼爾起初很鎮定，猜想他大概可以第4名，沒想到接著是大衛羅賓生、歐拉朱旺，「喂，我們是不是漏掉某個人了？」
第6名是莫寧？第7名是席克馬(Jack Sikma)！看到這裡大家就發現不對勁了，第8名魔獸霍華，第9名才輪到歐尼爾。歐尼爾驚得說不出話，這時謎底揭曉，這篇重創他自尊心的文章原來是愚人節玩笑。
其實這類的文章通常是由第10名開始倒數，這篇卻是從第1名開始，顯然就是要捉弄歐尼爾，但他一開始沒發現，因為前3位人選歐尼爾也還能接受，但是第4位大衛羅賓生開始就是針對他了，因為歐尼爾(球員時代)最討厭羅賓生。
(中時電子報)
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