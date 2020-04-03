被稱為「日本第一牛郎」、「夜之帝王」的羅蘭（Roland）年薪高達日幣3億元，他開的男公關店發薪也相當闊綽，但受到新冠肺炎影響，日前宣布暫時停業。不過羅蘭昨（2日）罕見曬了兩張裸照，說：「想要被我擁抱（上床）嗎？」引發粉絲熱烈回應，還有人看照後感動表示「能活著真是太好了」。

羅蘭身材練得相當精壯。（合成圖／roland_0fficial IG）

羅蘭是日本男公關界的傳奇人物，許多自負發言更是出名，甚至還集結成冊出書、辦「名言展覽」。他曾說：「如果我認真做男公關的話，法國的葡萄園大概都要滅絕了」、「你的年薪只是我的時薪」、「世界上只有2種男人，我，我以為的人」等名言，為人津津樂道。

羅蘭身材練得相當精壯。（合成圖／roland_0fficial IG）

羅蘭日前才剛宣布他的男公關店「THE CLUB」受到新冠肺炎影響，現在可能連員工的薪水、房租都無法負擔，讓他相當苦惱，不得不暫時停業。不過發文隔日馬上貼出兩張上半身裸照，還說：「想要被我擁抱嗎？」由於日文的「抱」有兩種意思，經常被引申為發生性關係，所以發文一出就引發網友爆動，短短1天就近7萬人按讚。

不過羅蘭也補充「各位粉絲，在夢中可以自由想像，不論如何大家都要好好的。」粉絲看後紛紛表示「好高級的色情」、「啊啊啊好想抱一下」、「我想在現實中抱你」、「好想被你抱在懷裡」、「根本就是大衛雕像啊」、「這照片在發光啊」。

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(中時電子報)