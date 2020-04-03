余苑綺分享近況。（圖／翻攝自余苑綺 Chichi臉書）

余天二女兒余苑綺6年前罹患直腸癌第3期，歷經12次化療後，去年生完二胎又發現直腸癌復發，癌細胞還從淋巴擴散到肝和肺部。昨(2日)晚間她久違曬出影片，一邊抱著5個月大的小兒子，一邊分享育嬰用品，看來臉頰豐潤，髮線有輕微往後徵象，但精神不錯，讓網友放心不少。

余苑綺2014年因患有直腸癌第3期，被醫生評估懷孕機率只有百萬分一，但她和老公Gary在2017年產下一女，去年10月她生下小兒子後，隨即被診斷出直腸癌復發，余苑綺仍樂觀面對，上月她發文透露已再接受9次化療，心情多少有受影響，但為了家人和兩個寶貝孩子，會奮力振作。

昨余苑綺在臉書專頁分享介紹奶瓶消毒機的影片，說因為兒子體質很容易溢奶，開完刀後因為心臟手術的關係需喝特殊奶粉，又因該種奶粉的味道沒有一般的好，所以她都會將牛奶溫熱過再給兒子喝，才特別選這類三合一的消毒鍋，最後報平安說兒子已經5個多月長得很好，「大家不用擔心」。

見此，網友回應：「美麗又善良的偉大母親。祝妳健康快樂還有妳寶貝的孩子健康」、「弟弟好可愛，謝謝你的分享」、「別太累噢⋯⋯加油加油」、「全家上下大家都要身體健康平安」。

(中時電子報)