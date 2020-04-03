口罩預購3.0將要上路，未來每人2週可領9片口罩，但仍有部分民眾怕不夠而省著用，網上也出現多種口罩再利用的方法，對此，胸腔暨重症醫師黃軒打臉，口罩噴3種消毒水，害你正在吸毒。

醫師黃軒在臉書PO文指出，「口罩+消毒水，你可能正在吸毒」，其中的消毒水是指漂白水、次氯酸水和酒精，這些看似能加倍消毒的方法，其實會破壞口罩結構，長期吸入還會對身體造成傷害，出現狂咳嗽、氣喘發作等情況。

醫師黃軒補充，「精油也不建議噴口罩」，因精油分子本身有極性（分正電性和負電性），會破壞防水層和靜電過濾層，讓外科口罩失去效用。若將純精油滴在口罩上，長期接觸皮膚恐引發刺激性皮膚炎，長時間聞也恐造成神經鈍化、嗅覺不敏感。

醫師黃軒表示，一般外科口罩或醫療用口罩，之所以可以防止病菌是因為有防水層。口罩一噴濕便會失去防止病菌目的，因此呼籲大家，口罩濕了別捨不得換，務必換個新的，才有防病菌的功能。

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(中時電子報)