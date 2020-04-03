新冠肺炎全球大流行，台積電創辦人張忠謀直指，此疫對人類衝擊很大。中山醫大兒童急診科主任謝宗學也有感而發說，自己的生活也受到重大改變，近幾個月來洗手像得強迫症，妻子見他出門的眼神也變了，而他更首次覺得當台灣人超級光榮。

謝宗學在臉書《Dr.E小兒急診室日誌》表示，自己的人生閱歷遠不如張忠謀董事長，無法預期人類生活將來的改變，但他可以分享這場全球病毒瘟疫如何改變自己的生活。

新冠肺炎大流行帶來的10個改變，他條例如下：

1. 每次上班感覺像是上戰場，老婆看我離家的眼神像看士兵到最危險的前線作戰。

2. 上班時全套防護裝備，不敢在診間喝水吃東西，有事沒事不斷地洗手，像是得到強迫症一樣。

3. 看X光片像是在做地毯搜尋，深怕漏看任何一點異常。

4. 出門離家沒有戴口罩就會覺得怪怪的；看到沒戴口罩的陌生人走過來，下意識閃得遠遠的；聽到有人咳嗽的聲音，瞬間飛奔離開。

5. 得到人群恐懼症，看到人潮擁擠的地方，完全不想踏入。

6. 捨棄掉和老婆最愛的休閒活動：看電影。想到密閉空間的飛沫傳染、座椅環境的接觸傳染，每次受不了想買票進場享受電影，最後總是放棄。

7. 活這麼大第一次覺得政府有在做事，第一次發現政府存在的目的不是為了找人民麻煩。

8. 每天下午兩點準時「追劇」，看到中央防疫指揮中心的官員出席記者會，就會覺得格外安心，又很矛盾地希望記者會可以偶爾停幾天，讓防疫團隊可以休息。

9. 第一次覺得投票選對執政團隊很重要，從來沒有這麼珍惜手中的選票。

10.第一次覺得身為台灣人超級光榮，很驕傲可以身為台灣人，很幸運可以生活在這塊土地上。

(中時電子報)