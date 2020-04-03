立法院第10屆立委就職滿2個月，各政黨民調也隨之出爐，據旺旺中時最新民調，有57％民眾「滿意」民進黨立委問政表現，民眾黨有31％滿意，國民黨滿意度顯受吳斯懷影響，竟高達57.1％民眾「不滿意」。不少網友看完則感嘆，「劣幣驅逐良幣」。

據旺旺中時媒體委託「艾普羅民調」所針對各政黨的問政表現，所做最新民調結果顯示，面對民進黨立委的問政表現，有57％民眾表示滿意，比18.4％不滿意的比例高出一大截。

而由台北市長柯文哲領軍，首次進入國會的即衝至5席的台灣民眾黨，民眾滿意其問政表現的比例為31％，另有39.8％不滿意。

較令人意外的則是時代力量，儘管只有3席不分區立委，但卻有接近半數、46.4％的人表示滿意，不滿意為29.9％，滿意度僅次於民進黨。

反觀國民黨立委的問政表現，只有22.8％表示滿意，但竟有高達57.1％民眾表示不滿意，不滿意比滿意的人數多出一倍以上。

此次民調係由「艾普羅」公司在3月31日至4月1日進行的調查，成功有效訪問樣本數為100人，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負3.1%。

網友看完後也紛紛表示意見看法，「劣幣驅逐良幣」「劣等生當資優生在用..」、「國民黨玩完了」、「吳斯懷一人害全黨！」、「民進黨民調有這麼高？現在所有的民調是不是都不準？」、「國民黨爛到有剩…」、「吳斯懷舔共，拉國民黨陪葬」、「國民黨多加油吧」。

(中時電子報)