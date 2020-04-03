高雄市長韓國瑜大選失敗後，回高雄面臨罷免風波，為挽民心，韓將小內閣做調動，讓市府呈現全新氣象，以因應艱鉅的罷免挑戰。而高雄市新聞局長鄭照新就是在這時刻毅然決然接下高雄新聞局長一軄，為韓和國民黨度過罷韓危機。不過，鄭近來的表現，竟讓有的網友認為，表現比韓國瑜搶眼，他才是高雄市長吧！還有網友直言，他不喜歡韓國瑜，但他喜歡鄭照新的輔佐。

鄭照新接下新聞局長一軄後，個大大小小的場合，都可以看到他的身影，事事親力親為，盼能降低罷韓風險，不讓國民黨在高雄崩盤。不論罷韓怎麼挑釁，鄭照新都採低調態度，先以市政防疫為主。但若遇到罷韓團體過份行為，鄭照新也不手軟，予以反擊。

鄭照新接任高雄市政府新聞局長。（圖／高雄市政府提供）

如韓國瑜30日發文悼念過世的前行政院長郝柏村，一度誤稱郝為「五星上將」，發現後立即修改，鄭照新解釋，發文小編是年輕女性，對軍隊編制不熟悉，卻遭罷韓團體「Wecare高雄」抨擊他的說法「充滿性歧視」；這讓鄭照新忍不住動怒，也在臉書回嗆「歧視你個鬼」、「不是提到性別就拿來批鬥獵巫消費」，連臉書好友都相當震驚，留言提醒他「這篇地球ㄟ（設定公開）」。

網友對此反擊當然正反兩面態度都有，臉書「wecare高雄」當然許多網友批評，「鄭局長又在為罷韓催票了」、「唸稿出錯不道歉還牽拖小編，然後你告訴我有guts」，更有網友認為，「我有時候覺得高雄市長是鄭照新不是韓國瑜」。但也有網友叫好，「藍官員嗆人就是有guts，綠官員嗆人就是無禮該下台。雙標黨只會說別人是雙標黨」、「鄭照新，我支持你....加油」、「鄭照新一向讚讚讚，有論述有口才，我不是非常喜歡韓導，但我喜歡鄭照新的輔佐」！

網友留言。（摘自wecare高雄臉書）

(中時電子報)