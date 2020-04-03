大陸國務院3日宣布，4月4日全國降半旗，為在疫情犧牲的烈士和同胞哀悼。

爲表達全國各族人民對抗擊新冠肺炎疫情鬥爭犧牲烈士和逝世同胞的深切哀悼，大陸國務院今天發佈公告，決定2020年4月4日舉行全國性哀悼活動。在此期間，全國和駐外使領館下半旗致哀，全國停止公共娛樂活動。4月4日10時起，全國人民默哀3分鐘，汽車、火車、艦船鳴笛，防空警報鳴響。

(旺報 )