哀悼疫情罹難者 陸宣布4／4全國降半旗 09:292020/04/03 旺報 陳君碩 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大陸國務院宣布，4月4日全國降半旗，為疫情犧牲者致哀。圖為疫情下的天安門。（資料照，陳君碩攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸國務院3日宣布，4月4日全國降半旗，為在疫情犧牲的烈士和同胞哀悼。 爲表達全國各族人民對抗擊新冠肺炎疫情鬥爭犧牲烈士和逝世同胞的深切哀悼，大陸國務院今天發佈公告，決定2020年4月4日舉行全國性哀悼活動。在此期間，全國和駐外使領館下半旗致哀，全國停止公共娛樂活動。4月4日10時起，全國人民默哀3分鐘，汽車、火車、艦船鳴笛，防空警報鳴響。 (旺報 ) #全國 #疫情 #同胞 #烈士 #人民 也許您會感興趣 推薦閱讀 專家傳真－當疫情來襲 帶動改變契機 04:102020/03/30 產業特刊 定期定額族最愛台股基金 出線 04:102020/03/30 投資理財 疫情嚴峻不開玩笑 Google取消今年愚人節活動 10:142020/03/30 科技 《營建股》台開集團花蓮、金門 「疫」轉身迎商機 12:332020/03/30 財經 全球產業受疫擊 陸出口亮紅燈 04:102020/03/31 焦點新聞 百廟護蒼生 信眾線上祝禱 04:102020/03/31 地方新聞 保持距離 陳建仁：減少社交人數若過半可控制疫情 22:072020/03/31 政治 陸股 疫情趨緩後再啟動能 04:102020/04/01 投資理財 權威期刊最新報告 武漢封城 避免逾70萬人確診 04:102020/04/02 兩岸要聞 影院硬撐 盼政府補助短期歇業 04:102020/04/03 生活新聞 兩岸熱門新聞 口罩奇缺 美麻州球隊專機赴深圳載回120萬片 - 兩岸 川普吹噓萬台呼吸機備戰 美州長：很多不能用 - 兩岸 怕丟臉 歐美傲慢 陸捐口罩不領情 - 焦點新聞 - 旺報 哀悼疫情罹難者 陸宣布4／4全國降半旗 - 兩岸 - 旺報 美CDC主任：無症狀感染者多達25％ 疫情或持續2年 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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