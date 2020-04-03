高雄市長韓國瑜上任後積極推動路平，路面改善工程大獲好評，讓許多用路人大讚。昨（2）日網友分享，家門前的路面，才短短一個晚上，就完成整修鋪設柏油，且標線都已經畫好了，效率讓他相當驚訝。

網友在臉書社團「李四川後援會」表示，前一天傍晚道路管制，晚上已經完成整條道路整修鋪設柏油，隔天早上起床，連路面標線都畫好了，驚呼「高雄正在進行的世界奇蹟」，且一旁的路面也已整修鋪設完成。

其他人看了大讚，「最棒的市府團隊，高雄有你們真好，辛苦了！加油」、「身為高雄市民，我很感謝韓市府團隊！！我們真的很幸福！！」「可是有部份高雄人還不知惜福」。

也有住在附近的居民表示，「我住河堤路，這幾天在鋪柏油，晚上騎在路上感覺路上都會發亮，柏油路鋪的超讚的」、「我也住河堤路，這是20年來，第一次鋪馬路。以前有坑洞，只補那一塊，所以一路都很醜……效率驚人。跟前朝比，沒得比」。

(中時電子報)