新冠肺炎（COVID-19）已經影響到生活日常，除了減少外出活動，也降低外出用餐心情。若是想要在家吃點好的，除了外送料理，也可以將冷凍食品或食材準備好，在家裡輕鬆烹調。

日月潭的度假酒店最近就將主廚的經典傳家菜如「涵碧缽香神仙雞」、「鄉蘇小排骨」，做成可宅配的冷凍包裝，客人僅須透過簡單的復熱方式，就可以享用。其中「紹興陳醬東坡肉」，將東坡肉以在地埔里酒廠紹興酒慢火細燉，肉質甘甜美味，還可以搭配手作的芝麻夾餅，老饕很愛。

達拉斯。(圖／胡同燒肉提供)

知名燒肉餐廳的線上商城即日起上線，A5和牛、美國安格斯黑牛Prime等級牛排，以及豬肉、雞肉、羊肉、海鮮、舒肥類產品、佐料、甜點、常溫零食點心等通通可以在商城裡買到，最推薦的是美國安格斯黑牛Prime等級去骨牛小排，再精細分切成「井字形」，僅取最中間部位使用的「達拉斯」，油花均勻、口感厚實，外型雖與骰子牛同為塊狀，但脂香豐富，口感更加鮮嫩多汁。

墨魚香腸。(圖／胡同燒肉提供)

另外海鮮類品項的「墨魚香腸」也很推薦，已經切好圓形厚片，可用平底鍋煎到表面金黃，或以氣炸鍋快速加熱，即能品嘗到鮮香十足的海味。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)