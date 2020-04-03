小米集團公布2019年全年營收達到人民幣2,058.4億元（約新台幣8,645億元），年增17.7％、毛利人民幣285.5億元（約新台幣1199億元），年增28.7％、淨利人民幣115.3億元（約新台幣484億元），年增34.8％、每股盈餘為人民幣0.423元（約新台幣1.78元），綜觀過去9年的年複合成長率為112％。

對於全年業績，占比近營收6成的智慧型手機業務，收入為人民幣1,221億元（約新台幣5,128億元），年增7.3％；在全球的智慧型手機出貨量達到1.24億支，年增30.5％。手機平均銷售價格（ASP）比前一年提升了2.2％，手機業務毛利率從前一年的6.2％提高至7.2％。

小米手機業務在第4季營收為人民幣308億元（約新台幣1,294億元），年增22.8％、智慧型手機出貨量達到3,260萬支，年增30.5％。根據調查機構Canalys的資料，2019年第4季，小米在全球前5大智慧型手機品牌中出貨量年增排名第一。

小米董事長兼首席執行官雷軍表示，2019 年在中美貿易戰和全球經濟下滑的背景下，仍實現成長的主因包括小米及紅米（Redmi）雙品牌成功分拆獨立運營，確立5G+AIoT做為下一代超級互聯網戰略方向，計畫在未來5年裡在5G+AIoT領域投資人民幣500億元（約新台幣2,100億元）。

並在2019年結束前，在12月份推出Redmi品牌的第一款5G手機Redmi K30 5G，最低定價人民幣1,999元（約新台幣8,400元），加快與推動5G手機普及。IoT與生活消費品業務營收為人民幣621億元（約新台幣2,608億元），年增41.7％，光在第4季就占了人民幣195億元（約新台幣819億元）。

小米在智慧電視及穿戴裝置也創下世界第一的成績，智慧電視全球出貨量達到1,280萬台，年增51.9％、智慧手錶和手環出貨量也是排名第一。

2020年初因新冠肺炎疫情，在2至3月出現的停工目前已經逐步恢復，產能已經回到正常的8～9成。

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(中時電子報)