隨著湖人球員度過14天隔離期，其中包含兩名新冠肺炎檢測呈現陽性的未公開姓名球員，順利宣告全體球員都未出現症狀，湖人總教練佛格3日接受《洛杉磯時報》記者甘古利電話訪問爆料，「除了球員以外，我們其他隊職員都未接受檢測！」
佛格的爆料，無疑是告訴外界目前NBA各隊的潛藏危機，也展現美國當前新冠病毒檢測試體仍然短缺的窘境，佛格說：「我的親友當然很擔心我，但我們沒有受測，我們都清楚檢測機會的缺乏，我們只會按照當地衛生部門要求行事。」
其實佛格的擔憂相當正常，畢竟包含他在內的教練團成員，幾乎都跟球員有所接觸，別忘記湖人主場史坦普中心，更是這次新冠肺炎疫情的「熱區」之一，可是到現在都還沒接受檢測，也沒傳出任何最新確診名單，只能說相當幸運罷了。
佛格坦承自己並不知道目前陷入無限期停賽的NBA，未來將會怎樣重新開打，或是何時才能重新開打，卻已提前做好一切準備，「假如例行賽直接宣布不打了，我已經交代我的教練團隊，必須好好研究我們有可能的季後賽對手！」
(中時 )
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