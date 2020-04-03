I asked Vogel if people close to him worried since he coached two people who tested positive. He said they did, but "we were not told to be tested. Obviously everybody recognized the shortage of tests. We're only going to do what the local health department told us to do." — Tania Ganguli (@taniaganguli) April 3, 2020

隨著湖人球員度過14天隔離期，其中包含兩名新冠肺炎檢測呈現陽性的未公開姓名球員，順利宣告全體球員都未出現症狀，湖人總教練佛格3日接受《洛杉磯時報》記者甘古利電話訪問爆料，「除了球員以外，我們其他隊職員都未接受檢測！」

佛格的爆料，無疑是告訴外界目前NBA各隊的潛藏危機，也展現美國當前新冠病毒檢測試體仍然短缺的窘境，佛格說：「我的親友當然很擔心我，但我們沒有受測，我們都清楚檢測機會的缺乏，我們只會按照當地衛生部門要求行事。」

其實佛格的擔憂相當正常，畢竟包含他在內的教練團成員，幾乎都跟球員有所接觸，別忘記湖人主場史坦普中心，更是這次新冠肺炎疫情的「熱區」之一，可是到現在都還沒接受檢測，也沒傳出任何最新確診名單，只能說相當幸運罷了。

佛格坦承自己並不知道目前陷入無限期停賽的NBA，未來將會怎樣重新開打，或是何時才能重新開打，卻已提前做好一切準備，「假如例行賽直接宣布不打了，我已經交代我的教練團隊，必須好好研究我們有可能的季後賽對手！」

(中時 )